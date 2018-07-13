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Главная » Мир » Видео Появилось видео масштабного протеста в Лондоне против приезда Трампа

Видео Появилось видео масштабного протеста в Лондоне против приезда Трампа

<span class="label red">Видео</span> Появилось видео масштабного протеста в Лондоне против приезда Трампа
Фото twitter.com/simonmaloy

Количество участников акции протеста достигает более чем 100 тысяч человек

13.07.18 48
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Демонстрация против визита президента США Дональда Трампа состоялась в столице Великобритании 13 июля.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, количество участников акции протеста достигает более чем 100 тысяч человек.

Сообщается, что протестующие прошли маршем от Вес-Энда до парламентской площади, "в атмосфере карнавала".

Шествие началось у штаб-квартиры BBC, в верхней части улицы Регент. Спустившись вниз, люди заполонили Трафальгарскую площадь.

Полиция Британии предупредила всех держаться подальше, так как вместимость площади практически переполнена.

Напомним, в Лондоне к приезду американского президента в воздух поднялся гигантский "бейби-Трамп".

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