Демонстрация против визита президента США Дональда Трампа состоялась в столице Великобритании 13 июля.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, количество участников акции протеста достигает более чем 100 тысяч человек.
Сообщается, что протестующие прошли маршем от Вес-Энда до парламентской площади, "в атмосфере карнавала".
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Шествие началось у штаб-квартиры BBC, в верхней части улицы Регент. Спустившись вниз, люди заполонили Трафальгарскую площадь.
Полиция Британии предупредила всех держаться подальше, так как вместимость площади практически переполнена.
Напомним, в Лондоне к приезду американского президента в воздух поднялся гигантский "бейби-Трамп".