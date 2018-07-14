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Главная » Мир » В МИД РФ назвали новые обвинения США "вбросом" и "пустышкой"

В МИД РФ назвали новые обвинения США "вбросом" и "пустышкой"

В МИД РФ назвали новые обвинения США "вбросом" и "пустышкой"
Фото: mid.ru

По мнению российского ведомства, цель этих обвинений - испортить атмосферу перед встречей глав РФ и США

14.07.18 96
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Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинуть обвинения против 12 российских разведчиков.

Заявление размещено на сайте ведомства.

В ведомстве считают, что обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США - вброс, клевета и очередная "пустышка".

"Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной "пустышки", про которую быстро забудут. Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено", - говорится в сообщении.

По мнению российского МИДа, цель этих обвинений - испортить атмосферу перед встречей глав РФ и США.

Отметим, 13 июля Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

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