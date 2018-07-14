Трамп отреагировал на обвинения о вмешательстве россиян в американские выборы

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вмешательство в американские выборы, в котором вчера обвинили 12 россиян, имело место во время президентства его предшественника Барака Обамы. Об этом он написал в Twitter.

При этом нынешний глава Белого дома удивился, почему предыдущая администрация не отреагировала на эту информация, хотя ее предупреждало ФБР.

"Истории, о которых вы услышали вчера о 12 россия, произошли во времена администрации Обамы, а не администрации Трампа. Почему они (администрация Обамы, - ред.) не сделали что-то с этим, особенно если, как уже говорилось, президент Обама был соответственно проинформирован ФБР в сентябре, до выборов? " - написал он.

Напомним, 13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".