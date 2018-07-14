Скарлетт Йоханссон после критики отказалась от роли трансгендера

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера в фильме Rub & Tug. Об этом заявила в интервью одному из самых популярных журналов ЛГБТ-сообщества Out.

"В свете этических вопросов, которые недавно появились в связи с выбором меня на роль Данте Текс Гилла, я решила со всем уважением отказаться от участия в проекте. Наше культурное понимание трансгендерных людей развивается, и я многому научилась у них со времен кастинга на эту роль. Ко всем ним я отношусь с глубоким уважением и любовью", - заявила Йоханссон.

Фильм Rub & Tug Руперта Сандерса будет рассказывать биографию Джин Мари Гилл, владевшей сетью массажных салонов с интим-услугами в Нью-Йорке. При этом сама Гилл идентифицировала себя как мужчину и настаивала, чтобы ее называли "мистер Гилл".

Напомним, после того, как стало известно, что главную роль в фильме сыграет Йоханссон, на съемочную группу и саму актрису обрушились с критикой представители ЛГБТ-сообщества. По их заявлениям, трансгендера должен играть актер-трансгендер, так как он сможет в полной мере прочувствовать проблемы своего персонажа.