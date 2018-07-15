Gomphotherium pyrenaicum бродил по Европе около 11-13 млн лет назад

Французский фермер недалеко от Тулузы в 2014 году на своей территории обнаружил череп мастодонта и три года скрывал окаменелость, боясь, что его начнут беспокоить археологи. Об этом пишет Naked Science.

Только в 2017 году он решил связаться с Тулузским музеем и отдал его сотрудникам череп.

По словам специалистов, кость принадлежит виду пиренейских мастодонтов Gomphotherium pyrenaicum – древних предков современных слонов. Длина черепа составляет 1,6 метра. Его возраст оценивается от 11 до 13 миллионов лет. Он слишком старый, чтобы получить из него образец ДНК.

Особенностью пиренейских мастодонтов было наличие помимо двух бивней, выходящих из верхней челюсти, еще двух кликов в нижней. Эти клыки достигали в длину 80 сантиметров, обладали плоской формой и, возможно, использовались для выкапывания корней.

Куратор музея Френсис Дюрантон рассказал, что находка стала сенсацией для археологов.

"Я охотился за этим видом 35 лет, а мой профессор — он уже умер — искал его в течение 50 лет. Это фантастическое открытие. Полный череп вместе с нижней челюстью встречается очень редко, а для этого вида - так и вообще единственный в мире. Открытие доказывает, что огромные мастодонты ходили в этой части Европы 11 миллионов лет назад", - пояснил Дюрантон.

Фото: Muséum de Toulouse

Ранее археологи, исследовавшие древнюю гробницу в центральном Китае, столкнулись с неожиданной находкой. Им удалось обнаружить фрагмент черепа обезьяны, которая принадлежала к доселе неизвестному виду. Исследователи полагают, что она относилась к роду гиббонов. Вид нарекли Junzi imperialis.