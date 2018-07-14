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Главная » Мир » В Москве отменили показ "Донбасса" Лозницы

В Москве отменили показ "Донбасса" Лозницы

В Москве отменили показ "Донбасса" Лозницы
Кадр из фильма

Официальная версия - технические проблемы 

14.07.18 777
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В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, который был запланирован на 14 июля в летнем кинотеатре Garage Screen. Об этом пишет Медуза со ссылкой на российские СМИ.

На сайте музея современного искусства "Гараж" опубликовано сообщение о переносе всех показов в Garage Screen 14 и 15 июля по техническим причинам. Даты новых показов в музее пообещали назвать позже.

В то же время телеканал "Рен ТВ" сообщил, что музей получил предупреждение от Минкульта РФ из-за того, что показ планировалось провести без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.

Страница, на которой было опубликовано объявление о показе фильма, удалена.

Лучшим режиссером в программе "Особый взгляд" - второй по значимости после основного конкурса на Каннском кинофестивале - стал Сергей Лозница с фильмом "Донбасс".

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