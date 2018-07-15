Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Германии экстренно сел самолет Ryanair: пострадали 30 человек
В Германии экстренно сел самолет Ryanair: пострадали 30 человек
Фото: rikoooo.com

В Германии экстренно сел самолет Ryanair: пострадали 30 человек

Самолет сбросил 8000 метров высоты за семь минут

15.07.18 41
100

33 пассажира рейса Дублин-Задар авиакомпании Ryanair обратились к врачам после экстренной посадки самолета в немецком Франкфурте. Об этом сообщает ВВС Украина.

В авиакомпании заявили, что на борту сработали кислородные маски, а экипаж осуществил "контролируемое снижение".

Самолет сбросил 8000 метров высоты за семь минут.

В Ryanair заявили, что самолет "нормально приземлился, а клиенты высадились, небольшое количество людей получило медицинскую помощь в качестве предупредительной меры".

В полиции сообщили, что на борту самолета находились 189 пассажиров. 33 из них госпитализировали, у некоторых пошла кровь из ушей. Еще часть пассажиров решила не продолжать свое путешествие.

Напомним, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет.  Пилот погиб.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
У Омеляна составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпанийRyanair и Борисполь согласовали расписание полетовВ Нидерландах эвакуировали самолет Ryanair
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5429
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59764
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7975
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 11554
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11853
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 17564
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 7992
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21618
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4689
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10775
  1. Британская полиция нашла бутылку с "Новичком" 3105 / 18807
  2. Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов 2878 / 24643
  3. На Землю обрушится мощная магнитная буря 2425 / 3087
  4. Из разных колыбелей. Почему ученые решили пересмотреть свой взгляд на место зарождения человечества 2384 / 3011
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 2105 / 4430
  6. Супрун рассказала, что ни в коем случае нельзя делать со сметаной и зубной пастой 1297 / 1696
  7. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 1233 / 1754
  8. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1175 / 7992
  9. При полном параде: в Киеве прошел велопарад девушек 1087 / 1596
  10. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 1072 / 1435
  1. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 18 / 4430
  2. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 9 / 1754
  3. На Землю обрушится мощная магнитная буря 8 / 3087
  4. Из разных колыбелей. Почему ученые решили пересмотреть свой взгляд на место зарождения человечества 6 / 3011
  5. При полном параде: в Киеве прошел велопарад девушек 6 / 1596
  6. С видом на море. Как Украина возрождает военно-морской флот 4 / 3978
  7. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 4 / 4527
  8. 100 українських брендів, якими ми можемо пишатися 4 / 1691
  9. За право строить метро на Виноградарь в Киеве поборются три компании 4 / 903
  10. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4 / 7975
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.