В Германии экстренно сел самолет Ryanair: пострадали 30 человек

33 пассажира рейса Дублин-Задар авиакомпании Ryanair обратились к врачам после экстренной посадки самолета в немецком Франкфурте. Об этом сообщает ВВС Украина.
В авиакомпании заявили, что на борту сработали кислородные маски, а экипаж осуществил "контролируемое снижение".
Самолет сбросил 8000 метров высоты за семь минут.
В Ryanair заявили, что самолет "нормально приземлился, а клиенты высадились, небольшое количество людей получило медицинскую помощь в качестве предупредительной меры".
В полиции сообщили, что на борту самолета находились 189 пассажиров. 33 из них госпитализировали, у некоторых пошла кровь из ушей. Еще часть пассажиров решила не продолжать свое путешествие.
Напомним, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет. Пилот погиб.