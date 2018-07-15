Дональд Трамп вновь собрался в президенты

Действующий президент США Дональд Трамп официально заявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах в 2020 году.
Об этом сообщает Mail on Sunday.
В интервью изданию американский лидер сказал, что намерен это сделать, поскольку все этого хотят. Он также отметил, что не видит кандидатов от демократов, которые могли бы его победить.
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Отметим, Дональд Трамп является президентом США с 2016 года. На выборах он обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Напомним, американцы назвали Обаму лучшим президентом в их жизни.