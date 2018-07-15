Сын скончавшейся от Новичка англичанки надеется, что виновные в смерти его матери будут найдены

Сын скончавшейся 8 июля от отравления в английском Эймсбери Дон Стерджес Иэн призвал президента США Дональда Трампа обсудить судьбу матери с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки.

Об этом пишет Sunday Mirror.

"Я не поддерживаю политический курс Дональда Трампа и никогда не стану его сторонником, но я хочу, чтобы он поднял этот вопрос на встрече с российским президентом", - цитирует газета слова сына.

Он добавил, что желает добиться справедливости и надеется, что виновные в смерти его матери будут найдены.

Отметим, встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

Напомним, 30 июня Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.