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Главная » Мир » Видео В Шотландии задержан активист, который пролетел над головой Трампа с протестным плакатом

Видео В Шотландии задержан активист, который пролетел над головой Трампа с протестным плакатом

<span class="label red">Видео</span> В Шотландии задержан активист, который пролетел над головой Трампа с протестным плакатом
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

В знак протеста против экологической политики

15.07.18 213
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В Шотландии задержали мужчину, который на параплане пролетел над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом.

Об этом сообщает Sky News.

"Полиция Шотландии сообщает об аресте 55-летнего мужчины из-за инцидента с полетом на параплане в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа в отеле Тернберри в Шотландии в пятницу", – говорится в сообщении.

К параглайдеру была прикреплена надпись "Trump: Well below par" – это отсылка к терминологии гольфа, лозунг можно перевести как "Трамп – очень плохой игрок". 

Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.

Отмечается, что мужчина является членом экологической организации Greenpeace.

В организации пояснили, что акция проведена в знак протеста против экологической политики нынешнего президента США.

Напомним, Дональд Трамп вновь собрался в президенты.

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