Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

Об этом они написали в своем Facebook.

Этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

Сообщается, что акция приурочена к 11-летию смерти российского поэта Пригова Дмитрия.

"Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, cборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.