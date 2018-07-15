ФБР будет работать над экстрадицией 12 офицеров разведки России

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что Вашингтон будет работать над запросом о выдаче 12 офицеров российской разведки, против которых выдвинуты обвинения в причастности к кибератакам во время президентских выборов в США 2016 года.
Об этом сообщает Politico.
По его словам, офис ФБР и посольство США в Москве будут работать над экстрадицией обвиняемых россиян.
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При этом американский посол заявил, что не может быть уверен, поднимет ли президент Дональд Трамп этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
"Я не знаю, спросит он или нет. Это может быть частью повестки дня. Это может быть частью их двусторонней встречи. Посмотрим", - сказал Хантсман.
Напомним, Трамп отреагировал на обвинения о вмешательстве россиян в американские выборы.