G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17

Выводы JIT о роли России в катастрофе малазийского Боинга являются убедительными, красноречивыми и крайне тревожными

Накануне годовщины катастрофы малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 в совместном заявлении назвали выводы о роли России в этой трагедии "красноречивыми, убедительными и крайне тревожными".

Заявление руководителей МИД стран-членов G7 опубликовано на сайте правительства Канады, которая ныне председательствует в Большой семерке.

Министры призвали Россию "немедленно" начать сотрудничество с Австралией и Нидерландами в расследовании катастрофы и отметили, что полностью поддерживают работу Совместной следственной группы (JIT).

"Выводы JIT о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, красноречивыми и крайне тревожными", - говорится в заявлении.

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Руководители МИД также отметили, что согласно международному законодательству лица, ответственные за обстрел или запуск ракеты Бук российского происхождения, сбившей гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, в которую вошли и представители России. При этом в июле 2015 года РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа обнародовала результаты расследования, согласно которым самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса Бук, доставленного на Донбасс из России.