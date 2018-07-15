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Главная » Мир » В Туркмении официально запретили алкоголь, - СМИ

В Туркмении официально запретили алкоголь, - СМИ

В Туркмении официально запретили алкоголь, - СМИ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Власти ведут работу по изъятию спиртных напитков с прилавков торговых точек

15.07.18 545
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Власти Туркмении запретили продажу алкогольных напитков в столице страны Ашхабаде и областных административных центрах.

Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает Лента. ру.

Источники издания утверждают, что власти ведут работу по изъятию спиртных напитков с прилавков торговых точек.

Борьба против продажи алкоголя в стране началась после принятия 5 июля "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы".

При этом государственные СМИ Туркмении о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают, однако 12 июля независимое общественное информационное агентство "Хроника Туркменистана" рассказало о начавшейся в магазинах и на рынках республики конфискации спиртных напитков. В течение двух дней в Ашхабаде были закрыты все частные магазины, продававшие спиртные напитки по государственной лицензии.

Напомним, Coca-Cola выпустила свой первый алкогольный напиток.

 

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