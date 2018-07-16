Привет от Мюллера. Как Трампа вынуждают противостоять Путину

Почему спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал обвинительные акты против российских офицеров разведки, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы, за три дня до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, рассказывается в материале Politico

Президент Дональд Трамп обвинял специального прокурора Роберта Мюллера в том, что он многие месяцы ведет политическую "охоту на ведьм" против него.

Теперь ведущий следователь по делам России предоставил президенту и его союзникам свежий повод для этого обвинения.

В пятницу Мюллер обнародовал обвинительные акты против 12 российских военных, связанные с их попытками два года назад подорвать американскую политику, — всего за три дня до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Тем самым бывший директор ФБР вызвал на себя обвинения в игре в политику с международной дипломатией.

"Это большая подстава от Мюллера ", — сказал в интервью официальный представитель Белого дома, предположив, что "не случайно" публичное сообщение произошло непосредственно перед встречей с Путиным.

"Это большая подстава от Мюллера"

"Это еще один случай политической халатности, — добавил Барри Беннетт, бывший советник кампании Трампа, который сохранил связи с Белым домом. — Эти ребята заслуживают обвинения и заслуживают осуждения. Но сделать это в пятницу перед встречей в понедельник? Не слишком умно".

Род Розенштейн, заместитель генерального прокурора, контролирующий расследование Мюллера, сказал, что проинформировал Трампа о предстоящих уголовных обвинений в начале этой недели, и настаивал на пресс-конференции, что сроки обвинительных заключений были "функцией сбора фактов, доказательств и закона, а также постановления суда, согласно которому этого было достаточно для вынесения обвинительного заключения в настоящее время".

"Пусть президент говорит сам за себя, — ответил Розенштейн, когда его спросили, поддерживает ли Трамп последний шаг в 14-месячном исследовании Мюллера. — Очевидно, для президента было важно знать, какую информацию мы раскрыли, потому что он должен принимать очень важные решения для страны. Поэтому он должен понимать, какие доказательства мы получили о вмешательстве в выборы".

Действия Мюллера накануне саммита в России дали критикам Трампа, которые давно задают вопросы о дружбе президента с Москвой, еще одну возможность наброситься.

"Время выбрано не случайно. Это заставит Трампа противостоять Путину"

"Время выбрано не случайно, — сказал Джон Дин, бывший советник администрации Ричарда Никсона, чьи публичные показания по поводу Уотергейтского скандала помогли отстранить президента-республиканца. — Это заставит Трампа противостоять Путину. Если он этого не сделает, он признает свою вину. Эта история теперь захватит новостные потоки США, и Трамп никак не сможет утверждать, что это все охота на ведьм и фальшивка".

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер воспользовавшись этими обвинительными заключениями, призвал Трампа вообще пропустить встречу с Путиным "пока Россия не предпримет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что не будет вмешиваться в будущие выборы".

"Дружественная встреча с Владимиром Путиным сразу после этих обвинительных заключений была бы оскорблением нашей демократии", — сказал сенатор-демократ от штата Нью-Йорк.

Но саммит Трамп—Путин приближается полным ходом.

Во время пятничной пресс-конференции в Букингемшире, Англия, за несколько часов до обнародования обвинений Мюллера, Трамп сказал, что он, как ожидается, обсудит со своим российским коллегой несколько горячих ключевых геополитических вопросов: от Украины до Сирии, мира на Ближнем Востоке и распространении ядерного оружия.

О событиях 2016 года также пойдет речь, сказал Трамп.

"Я обязательно подниму этот вопрос, — сказал президент. — Не думаю, что будет что-то в духе "Ну да, я сделал это. Я сделал это. Ты меня поймал". И в стиле Перри Мейсона не получится, не думаю. Никогда не знаешь, как получится, правда? Но я абсолютно твердо поставлю вопрос".

"Дружественная встреча с Владимиром Путиным сразу после этих обвинительных заключений была бы оскорблением нашей демократии"

Обязательство Трампа поговорить о российском вмешательстве — это очередной поворот в речах республиканца, который долгое время в этой теме переходил от серьезности к откровенным насмешкам и обратно.

В июле 2016 года, когда демократы собрались в Филадельфии, чтобы официально выдвинуть кандидатуру Хиллари Клинтон и попытаться залечить глубокие раны от горького поражения либерального сенатора Берни Сандерса на внутрипартийных выборах, Трамп радовался обнародованию взломанных электронных писем демократов, что только усилило разногласия. Он также предложил россиянам взломать Клинтон и помочь найти "30 000 пропавших электронных писем" с частного сервера, который она использовала в свое время в качестве госсекретаря.

Во время своих первых дебатов с Клинтон в сентябре Трамп поставил под сомнение сообщения разведки, что россияне взломали Национальный комитет демократической партии, заявив, что это может быть и работа Китая или даже "какого-то толстяка, сидящего на своей кровати".

"Возможно, никакого взлома нет", — сказал Трамп несколько недель спустя, во время вторых дебатов. После его победы над Клинтон Трамп в конце ноября 2016 года назвал дискуссию о вмешательстве России "смехотворной".

Как президент, Трамп поднимал эту тему с Путиным и раньше, но сообщил, что российский лидер отверг идею о том, что вмешивался в политику США. "Он яростно отрицал это", — написал Трамп в Twitter в июле прошлого года после встречи с Путиным в Германии. "Он сказал, что не вмешивался. ... Я действительно верю, что, когда он говорит мне об этом, он говорит искренне", — сказал Трамп в ноябре прошлого года после другой встречи с Путиным в Азии.

Линдси Уолтерс, пресс-секретарь Белого дома Трампа, упомянула замечания Розенштейна во время его пресс-конференции в пятницу, когда официальный представитель министерства юстиции объяснил, что в обвинениях Мюллера не было никаких заявлений о сознательном общении с российскими хакерами каких-либо американцев или совершении ими каких-либо преступлений. "Это согласуется с тем, что мы говорили все это время", — сказала она.

"Россиян поймали за руку. Никто из американцев не задействован. Мюллеру пора прекратить преследование президента"

Руди Джулиани, личный адвокат президента, продвинулся в интерпретации этой новости еще дальше. В Twitter он назвал эти обвинительные заключения "хорошей новостью для всех американцев" и настоятельно призвал специального прокурора побыстрее прекратить разбирательство.

"Россиян поймали за руку. Никто из американцев не задействован. Мюллеру пора прекратить преследование президента и сказать, что президент Трамп полностью невиновен", — написал Джулиани.

Предшественник Джулиани, Джон Дауд, бывший личный адвокат Трампа, который часто открыто критиковал Мюллера, сказал в интервью, что новые обвинительные заключения специального прокурора не были для него проблемой, хотя и были обнародован так близко к саммиту.

"Я считаю, что это то, что они должны делать, — сказал он. — Это абсолютно правильная вещь, и я уверен, что президент поднимет этот вопрос с Путиным".

Несколько бывших федеральных прокуроров заявили, что последний шаг Мюллера является побочным продуктом его расследований, а не попыткой повлиять на саммит президента.

"Очень сомневаюсь, что в оперативном центре офиса Мюллера висит большой календарь, на котором отмечены все нюансы напряженного графика президента, — сказал Джин Росси, бывший помощник федерального прокурора США в Виргинии. — Время обнародования этого обвинительного заключения скорее случайное совпадение, чем бесчестный замысел, чтобы смутить президента во время встречи с Путиным".

Питер Зейденберг, который был заместителем специального прокурора Патрика Фицджеральда при расследовании по время правления Джорджа У. Буша утечки данных о личности оперативника ЦРУ Валери Плейм, заявил, что можно было бы говорить, что команда Мюллера политизировала свою работу, если бы они принимали во внимание саммит Путина.

"Обнародовать обвинительные заключения, когда они сделаны, независимо от повестки новостей, — аполитично и полностью уместно", — добавил он.

По мнению Дэвида Вайнштейна, бывшего помощника федерального прокурора США в Майами, последний шаг Мюллера не был бы победным в любом случае. "Если бы обвинительный акт был обнародован после саммита с Путиным, его бы обвинили в том, что скрывая эту информацию, он подорвал возможность президента вести беседу об расследовании", — сказал он.

По материалам Politico