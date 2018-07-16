Стало известно расписание Трампа на саммите в Хельсинки

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется в 13:20 по местному времени (совпадает с киевским) с двусторонних переговоров в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает Yle.

Через полтора часа, на 14:50, запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. После этого пройдет рабочий обед, на котором обсуждения будут продолжаться.

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А на 16:50 назначена совместная пресс-конференция президентов США и России.

Вечером американский президент вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Напомним, в Шотландии задержан активист, который пролетел над головой Трампа с протестным плакатом.