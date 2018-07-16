Новичок был во флаконе духов, - брат пострадавшего

Раньше власти заявляли только о "маленькой бутылочке"

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравилась пара в Эйсмбери, было в бутылочке из-под духов.

По словам Мэтью Роули, его брат подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице, сообщает ВВС Украина.

Он сказал со слов своего брата Чарли, что тот поднял флакон духов.

Раньше власти заявляли только о "маленькой бутылочке".

В полиции пока не прокомментировали, действительно ли это был флакон.

Напомним, Российский ученый Вил Мирзаянов, который принимал участие в создании нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщил, сколько его произвела Россия.