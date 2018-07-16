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Фото Королевская семья показала фото крещения принца Луи

<span class="label red">Фото</span> Королевская семья показала фото крещения принца Луи
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Автор всех снимков, сделанных сразу после крещения, - известный фотограф Мэтт Холиоук

16.07.18 882
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В Великобритании королевская семья опубликовала официальные снимки с крещения принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Таинство крещения  состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Соответствующие кадры появились в Instagram Кенсингтонского дворца.

Автор всех снимков, сделанных сразу после крещения, - известный фотограф Мэтт Холиоук.

Кроме официальных портретов, фотограф сделал снимок герцогини Кембриджской с трехмесячным сыном: в кадре Кейт стоит на улице и держит маленького Луи.  

На официальных портретах помимо принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей, можно увидеть принца Гарри с Меган Маркл, принца Чарльза и Камиллу Паркер Боулз, Пиппу Миддлтон и Джеймса Мэттьюза, а также родителей Кейт, Кэрол и Майкла Миддлтон, и ее брата Джеймса.  

Отметим, таинство крещения принца Луи прошла в узком кругу родственников в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца 9 июля. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который в мае обвенчал принца Гарри и Меган Маркл.

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