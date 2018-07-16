Илон Маск назвал педофилом дайвера, спасшего тайских детей из пещеры

В серии твитов генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск назвал британского дайвера, который участвовал в миссии по спасению детей в Таиланде "парень-педофил".

Об этом сообщил TechCrunch.

Журналисты отмечают, что это была настоящая истерика со стороны Маска. Она была вызвана интервью британского дайвера Верна Ансворта, который назвал маленькую подводную лодку Маска "PR-трюком".

"У него отсутствовало понимание задачи и реальных условий в которых проводилась спасательная операция, линейные размеры лодки и ее жесткий корпус не позволили бы ей продвинуться вглубь и на милю. Маск лично прибыл на место проведения спасательной операции, но практически сразу его попросили покинуть место происшествия. Свою лодку он может запихать в одно место", - говорил Верн Ансворт.

В ответ на это Илон Маск своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта на месте инцидента, а спасавшие детей тайские морские пехотинцы "по-настоящему круты".

Пользователи обратили внимание Илона Маска, что он обзывает педофилом человека, котороый спас жизни детей. Многие заметили, что такое поведение безответственно и опасно, если учитывать размер аудитории его блога. Чуть позже Маск удалил скандальный твит и ответы на него.

Напомним, Илон Маск привез спасателям в Таиланд свою мини-субмарину, которая была разработана для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.