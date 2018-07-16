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Главная » Мир » Илон Маск назвал педофилом дайвера, спасшего тайских детей из пещеры

Илон Маск назвал педофилом дайвера, спасшего тайских детей из пещеры

Илон Маск назвал педофилом дайвера, спасшего тайских детей из пещеры
Илон Маск / Фото: flickr.com/photos/tedconference

Это была настоящая истерика со стороны Маска

16.07.18 331
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В серии твитов генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск назвал британского дайвера, который участвовал в миссии по спасению детей в Таиланде "парень-педофил".

Об этом сообщил TechCrunch.

Журналисты отмечают, что это была настоящая истерика со стороны Маска. Она была вызвана интервью британского дайвера Верна Ансворта, который назвал маленькую подводную лодку Маска "PR-трюком".

"У него отсутствовало понимание задачи и реальных условий в которых проводилась спасательная операция, линейные размеры лодки и ее жесткий корпус не позволили бы ей продвинуться вглубь и на милю. Маск лично прибыл на место проведения спасательной операции, но практически сразу его попросили покинуть место происшествия. Свою лодку он может запихать в одно место", - говорил Верн Ансворт.

В ответ на это Илон Маск своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта на месте инцидента, а спасавшие детей тайские морские пехотинцы "по-настоящему круты".

Пользователи обратили внимание Илона Маска, что он обзывает педофилом человека, котороый спас жизни детей. Многие заметили, что такое поведение безответственно и опасно, если учитывать размер аудитории его блога. Чуть позже Маск удалил скандальный твит и ответы на него.

Напомним, Илон Маск привез спасателям в Таиланд свою мини-субмарину, которая была разработана для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.

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