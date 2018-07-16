Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю

Президент США уже прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией.

Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 16 июля.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм" - написал Трамп.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Кроме того, он опять раскритиковал Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве россиян в выборы.

Сегодня, 16 июля, запланирована 1,5-часовая встреча в формате тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров они пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию. Трамп уже прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с Путиным.

Отметим, ранее Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году охотой на ведьм.