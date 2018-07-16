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Главная » Мир » Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю

Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю
Дональд Трамп/Фото из открытых источников

Президент США уже прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с Путиным

16.07.18 525
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Президент США Дональд Трамп назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией.

Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 16 июля.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм" - написал Трамп.

Кроме того, он опять раскритиковал Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве россиян в выборы.

Сегодня, 16 июля, запланирована 1,5-часовая встреча в формате тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров они пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию. Трамп уже прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с Путиным.

Отметим, ранее Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году охотой на ведьм.

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