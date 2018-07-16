Путин опоздал на встречу с Трампом на 40 минут

Президент России Владимир Путин опоздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на 40 минут. Трамп приехал еще через 20 минут.

Об этом сообщает Сноб.

Таким образом, первая полноформатная встреча президентов России и США началась на час позже запланированного времени. Согласно графику, который предоставили журналистам, встреча должна была начаться в 13:15 по местному времени, но самолет Путина приземлился в Хельсинки только в 13:00.

Трамп же приехал в Финляндию накануне и уже провел несколько встреч. О причинах его опоздания пока ничего неизвестно.

Предполагается, что переговоры двух президентов будут длиться три часа. Первые полтора часа они будут беседовать наедине (с ними только переводчики), затем к Путину и Трампу присоединятся министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, американский госсекретарь Майк Помпео и ближайшие советники Трампа. Однако, по словам Ушакова, у президентов нет лимитов по времени — то, сколько продлится встреча, зависит от них самих.

Напомним, Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю.