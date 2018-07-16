В Париже в честь победы Франции на ЧМ переименовали станции метро

В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы французской сборной на чемпионате мира по футболу в России.



Об этом сообщает управляющая общественным транспортом в городе группа RATP в своем Twitter.

"Мы хотели бы продемонстрировать поддержку команде, отпраздновав победу с ними, а также со всеми, кто путешествует в метро", - говорится в заявлении.

Метрополитен обыгрывает в новых названиях шести станций имена тренера команды Дидье Дешама, ее капитана Уго Льориса и неформальное название команды Les Bleu (синие).



Так, станция Avron (Аврона) была переименована в Nous Avron Gagné (Мы победили на Авроне). Пересадочный узел Charles de Gaulle - Etoile (Шарль де Голль - Этуаль) превратился в On a 2 Étoiles (У нас есть две звезды). Станция имени Виктора Гюго (Victor Hugo) превратилась в Виктор Уго Льорис (Victor Hugo Lloris) в честь капитана сборной.



Отметим, сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.