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Главная » Мир » Фото Трамп и Путин говорили тет-а-тет два часа
<span class="label red">Фото</span> Трамп и Путин говорили тет-а-тет два часа
Фото: twitter.com/jeffmason1
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Фото Трамп и Путин говорили тет-а-тет два часа

Глава Белого дома заявил об "очень хорошем начале"

16.07.18 211
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В президентском дворце в Хельсинки завершилась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в формате тет-а-тет. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что это очень хорошее начало для всех", - сказал хозяин Белого дома в ответ на просьбу журналистов прокомментировать разговор с главой Кремля.

Беседа была рассчитана на полтора часа, но продлилась более двух часов. Кроме самих президентов на ней присутствовали только их переводчики.

Теперь переговоры продолжаются в формате рабочего завтрака в Малом государственном (Зеркальном) зале. С российской стороны в переговорах принимают участие Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую сторону представляют госсекретарь Майк Помпео и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Фото: twitter.com/markknoller

Напомним, президент России Владимир Путин опоздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на 40 минут. Трамп приехал еще через 20 минут.

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