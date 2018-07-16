Италия хочет снять санкции с РФ

Рим намерен до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини, передает ТАСС.

"На наш взгляд, санкции не приносят пользу, в том числе итальянской экономике. В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики", - сказал Сальвини.

Также он отметил, что страны вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.

Чиновник отметил, что Италия несет значительные потери из-за санкций. "Италия - это европейская страна, которая больше всех потеряла по причине санкций. Всем известно, что там, где потеряла Италия, другие страны, включая заокеанские, выиграли. Пользы от этих санкций нет, а €7 млн потерь в день - это серьезно. Именно такие деньги итальянская экономика теряет сегодня и потеряет их завтра, а другие страны, которые зарабатывают на этих санкциях, увеличивают свои обороты", - заявил вице-премьер.

По его словам, на встрече в октябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудят сотрудничество в сфере экономики. "Во второй половине октября предполагается разговор с президентом Путиным по экономическим вопросам", - отметил Сальвини, добавив, что сотрудничество с Россией может проходит в банковской сфере и бизнесе.

Как сообщалось ранее, Евросоюз на 6 месяцев продлил экономические санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2019 года.

Напомним, ранее Маттео Сальвини уже заявлял, что санкции против России бесполезны и вредны.