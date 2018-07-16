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Главная » Мир » Видео В Польше провели акцию в поддержку узников Кремля
Освобождение заложников Кремля

Видео В Польше провели акцию в поддержку узников Кремля

<span class="label red">Видео</span> В Польше провели акцию в поддержку узников Кремля
Фото: www.facebook.com/intuitivereportage

Активисты собрались под посольством РФ

16.07.18 85
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Польские активисты провели в воскресенье под посольством России в Варшаве флешмоб, с требованием освобождения украинских и других политзаключенных в РФ. Об этом сообщает Укринформ.

Активисты развесили на заборе российского посольства плакаты против политики Путина и забросили на территорию посольства РФ в Варшаве самодельные футбольные мячи с написанными на них фамилиями политзаключенных Кремля.

"Мы стоим перед воротами представительства кремлевского авторитарного и имперского режима, который грубо и решительно уничтожает свободных и сознательных людей, особенно тех, как особо Олег Сенцов и более 70 политзаключенных из Украины, Беларуси, Чечни, а также и других концов мрачной и гротескной, но все еще смертельно опасной империи, кто имеет мудрость понимать, потребность и отвагу говорить, а также волю и способность защищать правду о зле, проявлением которого является российское государство", - отметили участники акции в видеоролике проведенного флешмоба.

Активисты развесили на заборе посольства плакаты Андрея Ермоленко, транспаранты с надписями "Русские, имейте смелость быть свободными", "Cвободу Олегу Сенцову" и другие. 

Видео: www.facebook.com/intuitivereportage

Напомним, в Киеве прошла акция, посвященная Дню рождения Олега Сенцова.

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