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Главная » Мир » Видео Трамп о встрече с Путиным: Наши отношения изменились четыре часа назад
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Видео Трамп о встрече с Путиным: Наши отношения изменились четыре часа назад

<span class="label red">Видео</span> Трамп о встрече с Путиным: Наши отношения изменились четыре часа назад
Скриншот

Главы Белого дома и Кремля довольны встречей  

16.07.18 501
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Президент США Дональд Трамп верит, что после сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между странами улучшатся. Об этом он заявил на общем с главой Кремля брифинге в Хельсинки.

"Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад. Я действительно верю в это", - сказал он.

Путин также заявил, что доволен этой встречей.

"В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей. Мы хорошо поговорили с президентом Трампом и надеюсь, стали лучше понимать друг друга. И я ему за это благодарен", - заявил глава Кремля.

При этом он отметил, что по многим вопросам между лидерами двух стран остались расхождения.

"Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю. Он защищает интересы США. Я защищаю интересы РФ. У нас есть совпадающие интересы и мы ищем точки соприкосновения. У нас есть вопросы, в которых мы пока расходимся и мы ищем варианты, как примирить эти расхождения", - заяви Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин опоздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на 40 минут. Трамп приехал еще через 20 минут.

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