Путин о вмешательстве РФ в американские выборы: Полный бред

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна никогда не вмешивалась в американские выборы. Об этом он заявил на общей пресс-конференции после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Назовите мне хотя бы один факт о каком-то сговоре в предвыборной кампании в США. Это полный бред. Мы не были знакомы", - отметил он.

Трамп при этом заявил, что не может быть и речи о его сговоре с Россией накануне выборов, так как он тогда еще не был знаком с Путиным, и добавил, что выиграл выборы благодаря "блестяще" проведенной кампании.

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Путин добавил, что хотел, чтобы Трамп выиграл выборы, так как тот говорил о нормализации отношений с РФ.

"Я хотел, чтобы он выиграл, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений", - заявил он.

Также российский президент заявил, что на Трампа в РФ никогда не собирали компромат и посоветовал всем, кто думает иначе, "выбросить эту шелуху из головы".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между странами улучшатся.