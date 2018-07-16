Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Путин о вмешательстве РФ в американские выборы: Полный бред
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Путин о вмешательстве РФ в американские выборы: Полный бред

Путин о вмешательстве РФ в американские выборы: Полный бред
Скриншот

Глава Кремля якобы просто хотел, чтобы Трамп стал президентом  

16.07.18 55
000

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна никогда не вмешивалась в американские выборы. Об этом он заявил на общей пресс-конференции после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Назовите мне хотя бы один факт о каком-то сговоре в предвыборной кампании в США. Это полный бред. Мы не были знакомы", - отметил он.

Трамп при этом заявил, что не может быть и речи о его сговоре с Россией накануне выборов, так как он тогда еще не был знаком с Путиным, и добавил, что выиграл выборы благодаря "блестяще" проведенной кампании.

Путин добавил, что хотел, чтобы Трамп выиграл выборы, так как тот говорил о нормализации отношений с РФ.

"Я хотел, чтобы он выиграл, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений", - заявил он.

Также российский президент заявил, что на Трампа в РФ никогда не собирали компромат и посоветовал всем, кто думает иначе, "выбросить эту шелуху из головы".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между странами улучшатся

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Путин назвал условие продления газового транзита через УкраинуТрамп о встрече с Путиным: Наши отношения изменились четыре часа назадИталия хочет снять санкции с РФ
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 6258
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10939
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8174
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 14682
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11918
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18000
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 8977
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21840
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4748
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5004
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3664 / 4182
  2. Бельгийский магазин возвращает деньги за купленные телевизоры из-за сборной 2580 / 2747
  3. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1644 / 1898
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1610 / 6258
  5. В Туркмении официально запретили алкоголь, - СМИ 1548 / 1774
  6. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1416 / 1694
  7. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 1254 / 5597
  8. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 1227 / 2533
  9. Королевская семья показала фото крещения принца Луи 1036 / 1163
  10. Украинцы снова застряли в аэропорту Египта 1028 / 1182
  1. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 14 / 5597
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8 / 6258
  3. Португальская Брага признала Голодомор геноцидом украинцев 8 / 678
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 6 / 2304
  5. Церковь в Украине должна быть независимой от государства, - Порошенко 5 / 293
  6. На Закарпатье госбанк борется за гостиницу с предпринимателем 4 / 438
  7. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 4 / 2533
  8. Бельгийский магазин возвращает деньги за купленные телевизоры из-за сборной 4 / 2747
  9. "Отмыть" Путина. Политические итоги чемпионата мира по футболу 3 / 512
  10. Хабенский попал в базу Миротворец 3 / 740
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.