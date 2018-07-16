Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Путин на пресс-конференции вспомнил об Украине трижды, Трамп – ни разу
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Путин на пресс-конференции вспомнил об Украине трижды, Трамп – ни разу

Путин на пресс-конференции вспомнил об Украине трижды, Трамп – ни разу
Фото: twitter.com/USApoRussk

Глава Кремля вспомнил о Минских соглашения, аннексии Крыма и транзите газа

16.07.18 307
000

На совместной с американским президентом Дональдом Трампом пресс-конференции глава Кремля Владимир Путин коснулся темы Минских соглашений и аннексии Крыма.

Сначала российский президент призвал США повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений.

"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля отметил, что РФ по прежнему считает "закрытым" вопросом аннексии Крыма.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и с уставом ООН. Для нас, для РФ это вопрос закрыт", - сказал российский президент.

Также на пресс-конференции Путин коснулся вопроса транзита газа через территорию Украины.

Глава Белого дома об Украине на пресс-конференции не вспоминал.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между странами улучшаться

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Путин о вмешательстве РФ в американские выборы: Полный бредПутин назвал условие продления газового транзита через УкраинуТрамп о встрече с Путиным: Наши отношения изменились четыре часа назад
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 6258
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10939
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8174
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 14682
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11918
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18000
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 8977
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21840
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4748
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5004
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3664 / 4182
  2. Бельгийский магазин возвращает деньги за купленные телевизоры из-за сборной 2580 / 2747
  3. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1644 / 1898
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1610 / 6258
  5. В Туркмении официально запретили алкоголь, - СМИ 1548 / 1774
  6. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1416 / 1694
  7. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 1254 / 5597
  8. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 1227 / 2533
  9. Королевская семья показала фото крещения принца Луи 1036 / 1163
  10. Украинцы снова застряли в аэропорту Египта 1028 / 1182
  1. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 14 / 5597
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8 / 6258
  3. Португальская Брага признала Голодомор геноцидом украинцев 8 / 678
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 6 / 2304
  5. Церковь в Украине должна быть независимой от государства, - Порошенко 5 / 293
  6. На Закарпатье госбанк борется за гостиницу с предпринимателем 4 / 438
  7. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 4 / 2533
  8. Бельгийский магазин возвращает деньги за купленные телевизоры из-за сборной 4 / 2747
  9. "Отмыть" Путина. Политические итоги чемпионата мира по футболу 3 / 512
  10. Хабенский попал в базу Миротворец 3 / 740
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.