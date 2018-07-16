Путин на пресс-конференции вспомнил об Украине трижды, Трамп – ни разу

Глава Кремля вспомнил о Минских соглашения, аннексии Крыма и транзите газа

На совместной с американским президентом Дональдом Трампом пресс-конференции глава Кремля Владимир Путин коснулся темы Минских соглашений и аннексии Крыма.

Сначала российский президент призвал США повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений.

"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля отметил, что РФ по прежнему считает "закрытым" вопросом аннексии Крыма.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и с уставом ООН. Для нас, для РФ это вопрос закрыт", - сказал российский президент.

Также на пресс-конференции Путин коснулся вопроса транзита газа через территорию Украины.

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Глава Белого дома об Украине на пресс-конференции не вспоминал.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между странами улучшаться.