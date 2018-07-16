Трамп: Путин – соперник, и это комплимент

Ранее глава Белого дома признал, что не знает является Путин другом или врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского президента Владимира Путина "соперником" в хорошем смысле слова. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Хельсинки.

"Я его соперником назвал, хорошим соперником. Он - хороший соперник на самом деле. Слово "соперник", - это фактически комплимент", - сказал глава Белого дома отвечая на вопрос журналиста, улучшились ли отношения между президентами после встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "не может сейчас сказать" является Путин другом или врагом, и добавил, что считает его "конкурентом".