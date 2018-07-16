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Главная » Мир » Джефф Безос обновил мировой рекорд богатства

Джефф Безос обновил мировой рекорд богатства

Джефф Безос обновил мировой рекорд богатства
Джефф Безос / Фото: techspot.com

Основатель Amazon впервые в истории стал обладателем 150 млрд долларов

16.07.18 115
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Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам издания, по состоянию на утро 16 июля состояние бизнесмена оценили в 150 млрд долларов. Это примерно на 55 млрд долларов больше, чем сумма состояния одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, второго в списке самых богатых людей мира.

При этом Безос обогнал Гейтса и  с учетом инфляции. Отмечается, что состояние Гейтса в 1999 году в 99 млрд долларов сейчас бы равнялось 149 млрд.

Таким образом, Безос является самым богатым человеком в современной истории.

Ранее Джефф Безос, основатель и главный акционер компании Amazon, признался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем как их заработать. 

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