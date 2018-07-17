В пятницу, 13 июля, в ЮАР официально открыли новый радиотелескоп MeerKAT. Во время церемонии открытия была продемонстрирована фотография массивной черной дыры в центре нашей галактики. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на SKA South Africa.

Телескоп зафиксировал уникальные детали сверхмассивной черной дыры, находящейся от нас в 25 тысячах световых лет в направлении созвездия Стрелец, в центре нашей Галактики, и набирающей массу в 4,3 миллионов масс Солнца. Панорама охватывает пространство примерно в 1000 х 500 световых лет, а цвета на изображении соответствуют интенсивности радиосигнала, от слабого красного до ярко-белого.

MeerKAT в будущем войдут в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array. Запуск системы запланирован на середину 2020-х годов, а в ЮАР расположится лишь ее центральная часть: дополнительные антенны интерферометра будут возведены в ЮАР и других странах, вплоть до Великобритании и Австралии. Действуя как единая система, тысячи телескопов обеспечат разрешение в десятки раз превосходящее все существующие аналоги.

Пока же в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории открыто "ядро" будущего интерферометра — 64 радиоантенны диаметром более 13 метров, установленные в засушливой гористой местности Кару на севере ЮАР. Стоимость только этой части составила 330 миллионов долларов.

Фото: SKA South Africa

Напомним, новые наблюдения трех крупнейших радиотелескопов в мире показали, что пролетевший в прошлом году возле Земли астероид представляет собой два объекта, каждый размером около 900 метров, вращающихся вокруг друг друга.