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Главная » Мир » Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном
Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном
Джон Маккейн / Фото: gazeta.ru
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном

Сенатор считает саммит в Хельсинки "трагической ошибкой"

16.07.18 1037
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Американский сенатор Джон Маккейн назвал совместное выступление президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "одним из самых позорных выступлений американского президента в истории". Об этом сообщает CNBC.

"Ущерб, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать», - отметил Маккейн, добавив, что саммит в Хельсинки был "трагической ошибкой".

Сенатор отметил, что еще ни один президент США "не унижал" себя так перед тиранами, как Трамп.

"Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили одному сценарию, Президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру", - подчеркнул Маккейн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между странами улучшаться

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