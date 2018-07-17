Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, занимавший должность в 2013-2017 годах, обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за его выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", - написал Бреннан.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн назвал совместное выступление президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "одним из самых позорных выступлений американского президента в истории".