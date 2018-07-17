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Главная » Мир » Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве
Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве
Джон Бреннан / Фото: flickr.com/photos/fortunebrainstormtech
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве

Джон Бреннан считает, что нынешний глава Белого дома находится "в кармане Путина"

17.07.18 141
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Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, занимавший должность в 2013-2017 годах,  обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за его выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", - написал Бреннан.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн назвал совместное выступление президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "одним из самых позорных выступлений американского президента в истории".

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