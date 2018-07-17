Экс-губернатор штата Калифорния от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер в коротком видеоролике на своей странице в Facebook разнёс Трампа после его пресс-конференции с Путиным

Он сравнил нынешнего президента США с мокрой лапшой и юным фанатом, выпрашивающим у кумира селфи или автограф.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и мне было неловко. Вы выглядели, как маленькая мокрая лапша, вы стояли [перед ним], как маленький поклонник. Я спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф или сделать с ним селфи, что-то типа того. На этой пресс-конференции вы фактически сдали наше разведывательное сообщество, нашу систему правосудия, но - хуже всего - нашу страну. Вы - президент Соединенных Штатов. Вы не имеете права так поступать. Что произошло с вами? Куда подевались сильные словами, сила Рональда Рейгана? [Когда-то], стоя у Берлинской стены, он сказал: "Господин Горбачев, снесите эту стену". Что произошло со всем этим?", - спрашивает Шварценеггер.

Напомним, экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве.