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Главная » Мир » На Кубе начал появляться мобильный интернет

На Кубе начал появляться мобильный интернет

На Кубе начал появляться мобильный интернет
Фото с сайта iphones.ru

К концу 2018 года все жители острова смогут пользоваться интернетом

17.07.18 32
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Коммунистическая Куба начала предоставлять интернет на мобильных телефонах для узкого круга пользователей. 

Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что к концу 2018 года все жители острова смогу пользоваться интернетом на мобильных устройствах. 

"Журналисты, работающие в государственных СМИ, стали первыми, кто получил мобильный интернет, который предоставляется государственной телекоммуникационной компанией ETECSA", - говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что доступ к интернету также ослабит контроль правительства за тем, какая информация доходит до людей в островном государстве, имеющем монополию на средства массовой информации.

По данным веб-сайта кубинской телекоммуникационной монополии ETECSA, некоторые клиенты, в том числе компании и посольства, смогли приобрести мобильные тарифные планы еще в декабря прошлого года.

ETECSA заявила, что к концу этого года предоставит мобильный интернет 5 миллионами своих клиентов, что составляет почти половину населения Кубы. 

Напомним, на Кубе пройдет референдум по признанию частной собственности.

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