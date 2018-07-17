Число жертв наводнения в Японии выросло до 222

Местонахождение еще 20 человек остается неизвестным

Жертвами мощного наводнения в Японии стали 222 человека.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

При этом местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.

По-прежнему около четырех тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На японском острове впервые за 250 лет проснулся вулкан

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода.

При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием в волонтеры.

Напомним, из-за ливней в Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек.