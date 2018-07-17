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Главная » Мир » Этническому украинцу доверили руководящую должность в армии Канады

Этническому украинцу доверили руководящую должность в армии Канады

Этническому украинцу доверили руководящую должность в армии Канады
Пол Винник / Фото: twitter.com/Army_Comd

По образованию Пол Винник – военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года

17.07.18 107
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Заместителем начальника Штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант Пол (Павел) Винник. Это назначение официально подтвердили в Министерстве обороны Канады.

До повышения генерал Винник два года командовал Сухопутными войсками Канады, до этого возглавлял военную разведку страны. В последние годы он несколько раз посещал Украину, побывав, в частности, в селе Поздимир Львовской области, откуда родом его предки.

По образованию Винник – военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году он принимал участие в войне в Афганистане в составе Многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Назначение Винника заместителем начальника Штаба обороны является наиболее высоким  достижением украинских канадцев в Вооруженных силах Канады. Он также является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками.

Отметим, в прошлом году Пол Винник получил награду Hetman Executive Award от украинской общины канадской провинции Альберта.

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