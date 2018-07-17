Итоги встречи Трампа и Путина: мир сползает в жестокую и мрачную реальность, – The Guardian

Только на протяжении последнего месяца президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение обязательства перед своими союзниками, все более располагая к себе автократических правителей. Об этом пишет Guardian в своей редакционной статье. Если эта тенденция сохранится, мы можем стать свидетелями обрушения всей геополитической системы, отмечает издание.

Начав торговую войну с самыми близкими союзниками, Трамп стал первым американским президентом в истории, который отказался подписать итоговое коммюнике во время саммита стран большой семерки в Канаде. Сразу же после этого, Трамп отправился в Сингапур на первую в истории встречу президента США и лидера Северной Кореи, по итогам которой он согласился приостановить совместные американо-южно-корейские военные учения. Наконец дошло до того, что он пригрозил выйти из НАТО, в случае если не будет удовлетворено его требование об увеличении военных бюджетов стран-участниц, пишет издание.

Кульминацией стала встреча Трампа с Путиным, где по мнению Guardian американский президент неоднократно становился на сторону Путина в вопросах вмешательства России в президентские выборы в США, американских санкций и приглашения России обратно в большую семерку.

Издание отмечает, что все это случилось в промежуток времени всего один месяц. Если так будет продолжаться, мир окажется перед более жестокой и мрачной реальностью, последствия которой трудно предугадать, говориться в статье.

Напоминаем, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США, на которой обсуждались вопросы американо-российских отношений и положения в мире.