ЕСПЧ присудил компенсацию Pussy Riot

Европейский суд по правам человека признал нарушенным право на справедливый суд в отношении участниц панк-группы Pussy Riot при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве из-за акции в храме Христа Спасителя.

Об этом сообщает сайт ЕСПЧ.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены компенсации в размере 16 тысяч евро каждой, а Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро. Кроме того, власти России должны погасить судебные расходы в размере 11,7 тысячи евро.

Как отмечается в опубликованном на сайте суда постановлении, ЕСПЧ единогласно признал, что уголовное преследование участниц группы, а также объявление ее видеоматериалов экстремистскими и запрещение этих материалов нарушают статью 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения).

Министерство юстиции РФ, возможно, в течение трехмесячного срока обжалует решение ЕСПЧ о выплатах в пользу участниц группы Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя.

Напомним, Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ.