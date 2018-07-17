Убийство Политковской: Суд Страсбурга взыскал с России 20 тысяч евро

В ЕСПЧ отметили, что российские власти затянули расследование убийства журналиста "без убедительных причин"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по жалобе родственников журналистки Анны Политковской: детей Веры и Ильи Политковских, матери Раисы Мазепы и сестры Елены Кудимовой, присудив им компенсацию в размере 20 тысяч евро.

Об этом сообщает Новая Газета.

Заявители пожаловались на неэффективное расследование убийства Политковской в России, указывая, что "за годы, прошедшие с момента убийства, следствие так и не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления".

Суд объяснил, что хотя по делу и осудили пятерых мужчин, которых признали исполнителями и организаторами убийства, расследование дела "не может считаться адекватным, если не предпринято никаких усилий для определения лица, которое заказал и заплатил за это убийство".

Страсбург отметил, что российские власти затянули расследование убийства Анны Политковской "без убедительных причин".

Жалобу в ЕСПЧ подали еще в 2007 году, спустя год после убийства Анны Политковской.

Напомним, Политковскую застрелили в лифте ее дома в центре Москвы в октябре 2006 года, ей было 48 лет. Суд признал виновными Дмитрия Павлюченкова, Рустама Махмудова, Лом-Али Гайтукаева, Сергея Хаджикурбанова, Джабраила Махмудова и Ибрагима Махмудова. Исполнителем убийства считают Рустама Махмудова.

Во время своей работы Политковская уделяла много внимания Чечне. Она обвиняла российских силовиков и Рамзана Кадырова в убийствах, похищениях и вымогательстве.