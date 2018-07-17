Трамп назвал самую большую проблему между США и РФ

Распространение ядерного оружия является наибольшей проблемой в двусторонних отношениях между США и Россией, заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в Хельсинки.

При этом президент США указал, что ядерный потенциал двух стран составляет "90% ядерного оружия в мире". В отношениях с Россией "у нас была ошибочная сделка по охоте на ведьм, и она нас разделяла", - сказал он.

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"Я знаю, что президент Обама сказал, что глобальное потепление - наша самая большая проблема, и я бы сказал, что нет, это ядерное потепление - наша самая большая проблема... мы должны быть очень осторожны", - отметил Трамп.

Он добавил, что Путин хочет играть свою роль в диалоге с Северной Кореей. "Мы хорошо справляемся с Северной Кореей, поэтому у нас есть время. Там нет спешки, это происходит уже много лет", - сказал Трамп обращаясь к Путину.

Как ранее сообщалось, встреча Трампа и Путина длилась более двух часов вместо запланированных девяносто минут.