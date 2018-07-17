Южнокорейская компания Shinil Group спустя несколько лет поисков обнаружила на дне Японского моря российский броненосный крейсер "Дмитрий Донской", принимавший участие в русско-японской войне 1904-1905 годов. Об этом сообщает Korea Times.

Корабль затопила собственная команда, после проигранного россиянами Цусимского сражения в мае 1905 года. Крейсер направлялся во Владивосток с погашенными огнями, однако японцы его догнали. После этого экипаж, не спуская флагов, затопил корабль, не желая сдаваться противнику.

Поисковая команда обнаружила "Дмитрия Донсокого" на глубине 434 метра в 1,3 километрах от южнокорейского острова Уллындо.

Фото: Korea Times

"Корпус корабля сильно пострадал от обстрела, корма почти разрушена, однако палуба и борта сохранились в хорошем состоянии", - сообщили в Shinil Group.

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На корабле могли находиться тонны золота. Согласно неподтвержденной информации крейсер перевозим 5500 коробок с золотыми монетами и слитками, потенциальную стоимость которых оценивают в 133,4 млрд долларов. Однако специалисты южно-корейской компании заявили, что пока не могут подтвердить это.

В Shinil Group заявили, что в будущем планируют поднять корабль со дна.

Ранее у берегов Австралии поисковая команда во главе с одним из основателей Microsoft Полом Алленом обнаружила затонувший в 1942 году американский авианосец USS Lexington.