Трампу разговор с Путиным понравился больше, чем с лидерами стран НАТО

Глава Белого дома пожаловался, что СМИ пишут не о том, о чем надо

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел прекрасную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая была даже лучше саммита НАТО. Об этом он написал в Twitter.

"После того, как я провел замечательную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялась еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным. Печально, что об этом не сообщают в таком ключе - лживые СМИ просто сошли с ума", - написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что СМИ пишут только о его грубости в общении с лидерами стран НАТО, не проявляя должного внимания его успехам в переговорах по увеличению европейскими странами расходов на оборону.

"Они (страны НАТО, - ред.) заплатили еще 33 миллиарда и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, все только благодаря мне. НАТО был слабым, но теперь он снова сильный (и это плохо для России). СМИ только говорят о том, что я был грубым с лидерами, и ничего не упоминают о деньгах", - подчеркнул Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Сначала главы двух стран говорил два часа в формате тет-а-тет, потом переговоры велись в расширенном кругу. Глава Белого дома на совместной пресс-конференции выразил уверенность, что после этой встречи отношения между двумя странами улучшатся, а кремлевский лидер добавил, что теперь они стали лучше понимать друг друга.

После встречи с Путиным на Трампа обрушилась волна критики. Сенатор Джон Маккейн заявил, что ни один американский президент еще не унижался так перед тиранами, а экс-глава ЦРУ Джон Бренон обвинил нынешнего главу Белого дома в предательстве.