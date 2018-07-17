Как уберечься от бешенства: советы Супрун

И. о. министра здравоохранении Ульяна Супрун дала советы на случай укуса собакой или другим животным, которое может быть заражено бешенством. Рекомендации глава Минздрава опубликовала на своей Facebook-странице.

Супрун напомнила, что инкубационный период (период от попадания возбудителя до начала проявлений болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов.

"Все, кто получил травму нанесенную животным с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством, имеют право получать бесплатную медицинскую помощь. Препараты, необходимые для этого, есть. Запомните, что после укуса не надо ждать симптомов! Сохраните себе эти правила. Даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться", - подчеркнула глава Минздрава.

Так, по словам Ульяны Супрун, чтобы не заразиться бешенством, после укуса собаки надо:

Немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом.

Дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода (перекись водорода не поможет).

Обратиться в ближайшее медучреждение. Если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно должны сделать прививку вакциной, которые есть во всех областях Украины.

По возможности обратится в ветеринарную службу с животным, по которому у вас есть подозрение на болезнь.

Всегда вакцинировать от бешенства домашних животных (собак и кошек).

Людям, работа которых связана с риском заражения (ветеринары, егеря, лесники), необходимо делать профилактическую прививку.

Напомним, Украина закупила более 39 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Все вакцины уже переданы в регионы.