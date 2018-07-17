В России начали имитировать полёт на Луну

Российский научно-исследовательский институт космической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) начал эксперимент по имитации экспедиции на Луну. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы воссоздать условия длительного космического полёта, учёные заставили добровольцев непрерывно лежать в течении недели на поверхности, угол наклона которой периодически изменяется. А с 20 июня начнётся второй этап эксперимента, во время которого участники будут активно двигаться и имитировать обычные занятия космонавтов.

На протяжении эксперимента учёные тестируют новое оборудование, созданное для имитации невесомости в космическом корабле, а также гравитационных полей различных планет. Отслеживая физические показатели участников "полёта", учёные хотят выяснить, как влияют изменения гравитации на основные системы жизнедеятельности человека.

По словам представителя ФМБА, результаты эксперимента помогут лучше организовать будущие миссии на Луну и другие планеты.

Ранее китайские учёные провели опыт по подготовке к жизни в лунной колонии. Во время него четыре студента прожили 200 дней в лаборатории Пекинского университета без какого-либо контакта с внешним миром.