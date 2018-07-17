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Главная » Мир » Помпео даст показания по России в Конгрессе на следующей неделе

Помпео даст показания по России в Конгрессе на следующей неделе

Помпео даст показания по России в Конгрессе на следующей неделе
Майк Помпео / Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

Дата слушаний пока не определена

17.07.18 246
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Госсекретарь США Майк Помпео приглашен на слушания в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе. Речь пойдет о России. Об этом во вторник сообщил председатель комитета сената по иностранным делам республиканец Боб Коккер, передает Reuters.

Сенатор не уточнил дату слушаний, которые должны пройти после встречи президента Трампа с Владимиром Путиным.

Представители Госдепартамента также не прокомментировали данную информацию.

Напомним, в понедельник, 16 июля, состоялась встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина.

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