Помпео даст показания по России в Конгрессе на следующей неделе

Дата слушаний пока не определена

Госсекретарь США Майк Помпео приглашен на слушания в Конгресс, которые состоятся на следующей неделе. Речь пойдет о России. Об этом во вторник сообщил председатель комитета сената по иностранным делам республиканец Боб Коккер, передает Reuters.

Сенатор не уточнил дату слушаний, которые должны пройти после встречи президента Трампа с Владимиром Путиным.

Представители Госдепартамента также не прокомментировали данную информацию.

Напомним, в понедельник, 16 июля, состоялась встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина.