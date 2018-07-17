Трамп поменял точку зрения на вмешательство РФ в американские выборы

Президент Дональд Трамп доверяет выводам американских спецслужб о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом сообщает Bloomberg News.

Глава Белого дома сказал, что только что просмотрел стенограмму своей речи на пресс-конференции в Хельсинки и увидел необходимость уточнить свои слова.

"Я говорил это много раз. Я согласен с выводами нашего разведывательного сообщества о том, что вмешательство России на выборах 2016 года имело место. Могут быть и другие люди. Много людей еще", - cказал он.

При этом Трамп отметил, что по-прежнему считает саммит с Путиным "самым успешным визитом" в его европейской поездке.

Напомним, на совместной пресс-конференции в Хельсинки с российским президентом Дональд Трамп заявил, что не может быть и речи о его сговоре с Россией накануне выборов, так как он тогда еще не был знаком с Путиным, и добавил, что выиграл выборы благодаря "блестяще" проведенной кампании.

13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".