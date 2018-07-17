Самолет Путина по пути к Трампу нарушил воздушное пространство Эстонии, - СМИ

Самолет президента России Владимира Путина, направляясь в Хельсинки, накануне нарушил воздушное пространство Эстонии.

Об этом пишет эстонское издание Postimees, передает Европейская правда.

Ранее сообщалось, что силы обороны Эстонии накануне зафиксировали два случая нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны. Инциденты произошли до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе: сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем - Ил-96. Издание Postimees утверждает, что на борту последнего находился Владимир Путин.



Оба самолета принадлежат государственному авиапарку РФ. Это означает, что на них летают только высшие должностные лица российского государства.

"Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство", - сказал Postimees глава пресс-службы генштаба Сил обороны Эстонии Арво Йиесалу.

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На фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. Издание отмечает, что при изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало сегодня представителя российского посольства и передало ему ноту.

Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.