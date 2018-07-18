К отравлению Скрипаля причастна группа из шести человек, - СМИ

Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.

Об этом сообщил источник в британских разведывательных службах, сообщает Daily Mail.

"Можно полагать, что женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль", - рассказал источник в разведке.

Отмечается, что подобное предположение появилось после показаний брата пострадавшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули.

Он заявил, что месяц назад его брат, 45-летний Чарли Роули, и его партнер 44-летняя Дон Стерджес подобрали в парке флакон с парфюмом, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, и распылили его на себя.

Именно версия с флаконом для духов вызвала предположение о том, что в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта, входила женщина.

Напомним, полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылочку с "Новичком".