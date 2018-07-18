Переводчика Трампа в Хельсинки хотят допросить демократы

В США сенатор от Демократической партии Джани Шахин призвала вызвать на слушания в Конгресс официального переводчика со стороны Соединенных Штатов, который присутствовал на частной встрече Трампа и Путина в Хельсинки.

Об этом она написала в Twitter.

"Я призываю на слушания переводчика со стороны США на встрече Трампа и Путина, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке", - написала Шахин.

Она добавила, что переводчик может помочь определить, в частности, что глава Белого дома пообещал президенту РФ от имени Соединенных Штатов.

Ее однопартийцы в Конгрессе поддержали инициативу.

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Так, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, присутствовавшими на встрече Трампа с Путиным и призвал республиканцев присоединиться к инициативе.

"Где записки частного разговора президента? С чем согласился Дональд Трамп? Были ли госсекретарь Майк Помпео, посол в РФ Джон Хантсман или другие проинформированы потом? Республиканцы должны присоединиться к нам с просьбой о слушании, чтобы узнать все о том, что происходило за закрытыми дверями", - написал Шумер в Twitter.

Напомним, сенат США призвал к ужесточению санкций против России после саммита в Хельсинки.