Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Переводчика Трампа в Хельсинки хотят допросить демократы
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Переводчика Трампа в Хельсинки хотят допросить демократы

Переводчика Трампа в Хельсинки хотят допросить демократы
Фото с сайта Телеграф

Пытаются узнать, что обсуждали с Путиным

18.07.18 286
100

В США сенатор от Демократической партии Джани Шахин призвала вызвать на слушания в Конгресс официального переводчика со стороны Соединенных Штатов, который присутствовал на частной встрече Трампа и Путина в Хельсинки.

Об этом она написала в Twitter.

"Я призываю на слушания переводчика со стороны США на встрече Трампа и Путина, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке", - написала Шахин.

Она добавила, что переводчик может помочь определить, в частности, что глава Белого дома пообещал президенту РФ от имени Соединенных Штатов.

Ее однопартийцы в Конгрессе поддержали инициативу.

Так, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, присутствовавшими на встрече Трампа с Путиным и призвал республиканцев присоединиться к инициативе.

"Где записки частного разговора президента? С чем согласился Дональд Трамп? Были ли госсекретарь Майк Помпео, посол в РФ Джон Хантсман или другие проинформированы потом? Республиканцы должны присоединиться к нам с просьбой о слушании, чтобы узнать все о том, что происходило за закрытыми дверями", - написал Шумер в Twitter.

Напомним, сенат США призвал к ужесточению санкций против России после саммита в Хельсинки.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Самолет Путина по пути к Трампу нарушил воздушное пространство Эстонии, - СМИТрамп поменял точку зрения на вмешательство РФ в американские выборыПомпео даст показания по России в Конгрессе на следующей неделе
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 6912
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11144
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8387
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15040
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11971
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18430
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9429
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22085
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4817
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5347
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4380
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 2989
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 2424
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 6912
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2272
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2269
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1942
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1877
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1724
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1670
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 2989
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 6912
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1670
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2380
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 5954
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1877
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2269
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1269
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 1739
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 18430
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.